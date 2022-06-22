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Томские ученые улучшат сорта огурцов и картофеля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТГУ

Ученые с помощью новых методов будут регулировать урожайность растений, в том числе огурцов и картофеля, сообщает ТГУ.

«Мы изучаем особенности регуляции синтеза вторичных метаболитов самых популярных у россиян пищевых растений – огурца и картофеля, а также лекарственных растений – горькуши оргаадай и лихниса калцедонского», – расказала научный сотрудник кафедры физиологии растений, биотехнологии и биоинформатики БИ ТГУ Екатерина Бойко.

Для человека вторичные метаболиты растений – это ценный источник полезных соединений, которые перспективны не только для фармакологии, но также для пищевой отрасли, парфюмерно-косметической промышленности и других.

Изучение уровня вторичных метаболитов в сельскохозяйственных культурах позволит опосредованно повысить качество пищевой продукции и лекарственные свойства растений. Более того, исследование этих процессов может открыть новые свойства у давно известных представителей флоры и расширить области их использования.

Определение «отзывчивых» процессов синтеза в ходе новых исследований позволит биологам ТГУ в дальнейшем напрямую «подключать» сигнальные молекулы, например, газотрансмиттеры, кальций, чтобы ускорить выработку вторичных метаболитов. В перспективе это путь к направленной модификации генома.

«Какие группы флавоноидов образуются в ответ на действие регулятора роста внешнего происхождения, его величины и природы, какой ростовой ответ растений или клеточной культуры за этим последует. При этом будут использоваться естественные адаптивные возможности клеток культуры или растений пока без ломки генома», – сказала руководитель проекта Ирина Головацкая.

Результаты исследований биологов ТГУ будут способствовать созданию экологически чистых и высокопродуктивных линий сельскохозяйственных культур, а также лекарственных растений с повышенным содержанием биологически активных веществ.

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