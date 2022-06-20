Кулеба заявил о готовности Украины воевать лопатами

Украина, в случае прекращение поставок западного оружия, продолжит воевать с Россией лопатами, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Если у нас не будет оружия, ладно, тогда мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться, потому что эта война — война за наше существование», — цитирует ТАСС Кулебу.

По его словам, «чем раньше мы получим оружие, чем раньше оно будет отправлено [Киеву], тем больше будет для нас помощи». «Если оружие пришлют позже, мы все равно скажем "спасибо", но тогда многое будет проиграно, много людей погибнет», — добавил глава МИД Украины.

Кулеба признал, что на Украине значительно меньше оружия, чем в России.«Мы не можем выиграть войну с таким дисбалансом, — заключил он.