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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Кулеба заявил о готовности Украины воевать лопатами

Источник:
ТАСС
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Украина, в случае прекращение поставок западного оружия, продолжит воевать с Россией лопатами, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Если у нас не будет оружия, ладно, тогда мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться, потому что эта война — война за наше существование», — цитирует ТАСС Кулебу.

По его словам, «чем раньше мы получим оружие, чем раньше оно будет отправлено [Киеву], тем больше будет для нас помощи». «Если оружие пришлют позже, мы все равно скажем "спасибо", но тогда многое будет проиграно, много людей погибнет», — добавил глава МИД Украины.

Кулеба признал, что на Украине значительно меньше оружия, чем в России.«Мы не можем выиграть войну с таким дисбалансом, — заключил он.

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Оборона #Военная политика #Оружие #Конфликты
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