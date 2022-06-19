Яхта затонула в Обском море, есть погибший

Парусная яхта затонула в Обском море, из четырех человек, находившихся на борту, один погиб, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

ЧП произошло в субботу около 19.00 местного времени (15.00 мск). На парусной яхте находились четыре человека.

Один мужчина выплыл на остров Умовский самостоятельно, еще двух человек второго извлекли из воды спасатели. Спасенным медицинская помощь не потребовалась.

Позже спасатели обнаружили в воде четвертого мужчину без признаков жизни. Все яхтсмены на борту находились в спасательных жилетах.

В поисковой операции были задействованы около 40 человек и 14 единиц техники, в воздух также поднимался вертолет Ми-8.