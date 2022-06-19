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Яхта затонула в Обском море, есть погибший

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС России по Новосибирской области

Парусная яхта затонула в Обском море, из четырех человек, находившихся на борту, один погиб, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

ЧП произошло в субботу около 19.00 местного времени (15.00 мск). На парусной яхте находились четыре человека.

Один мужчина выплыл на остров Умовский самостоятельно, еще двух человек второго извлекли из воды спасатели. Спасенным медицинская помощь не потребовалась.

Позже спасатели обнаружили в воде четвертого мужчину без признаков жизни. Все яхтсмены на борту находились в спасательных жилетах.

В поисковой операции были задействованы около 40 человек и 14 единиц техники, в воздух также поднимался вертолет Ми-8.

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ЧП #Происшествия #Новосибирск
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Топ комментариев

Sergej86

Чем нас будут травить, если смотришь ютуб в магазинах и так просрочки "тьма".Опять фигню придумал.

pepelmetal

Странно, а русских танков и солдат даже остановиться не попросили

pepelmetal

А кто в здравом уме и при памяти туда поедет ?

urbasik

Профилактика оборудования должна длиться не менее одного года.