Томичке первой в стране дали пульт от ядерного реактора

Магистрантка Томского политехнического университета (ТПУ), физик-ядерщик Алина Горбунова получила разрешение Ростехнадзора на самостоятельную работу в должности инженера по управлению исследовательским ядерным реактором, она стала первой девушкой в стране с таким разрешением.

На днях Алина Горбунова приступила к работе на реакторе ТПУ — на сегодня это единственный действующий университетский реактор в стране. В ее обязанности входит пуск и остановка реактора, контроль его технологических параметров и выполнение других ответственных задач.

Сейчас Алина Горбунова учится на первом курсе магистратуры по программе «Ядерные реакторы и энергетические установки» на английском языке. Чтобы получить разрешение на управление реактором, ей нужно было пройти полугодовое обучение, стажировку и сдать в общей сложности девять экзаменов — внутренних и перед комиссией Ростехнадзора, непосредственно на реакторе.

И теперь девушка совмещает учебу с работой в должности «Инженер по управлению исследовательским ядерным реактором». Рабочий график инженера — три смены в неделю. Смена длится по 12 часов и бывает дневной или ночной. За пультом работают два оператора: инженер по управлению и начальник смены.

«Алина у нас, конечно, не единственная девушка на реакторе. Женщины работают у нас в том числе инженерами по радиационной безопасности, химиками, исследователями и так далее. Но студентка за пультом управления реактором — она первая у нас и первая в стране. С работой она справляется прекрасно», — сказал начальник учебно-научного центра «Исследовательский ядерный реактор» ТПУ Артем Наймушин.