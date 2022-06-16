S7 начала продажу пасты и чипсов на борту

S7 Airlines в тестовом режиме запускает возможность купить еду на борту — различные снеки, сэндвичи, напитки и горячие блюда, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
«Аэробистро» уже доступно пассажирам, вылетающим из Новосибирска в Благовещенск, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и обратно, в дополнение к включенному в билет питанию.
В меню — паста, куриная грудка, горбуша, блинчики, омлет, четыре вида сэндвичей, чипсы, колбаски, шоколад, соки, газированные напитки и пиво. Стоимость варьируется от 150 до 550 рублей. Заказ можно оплатить наличными или банковской картой любого российского банка — сумма спишется после приземления.
S7 Airlines уже предоставляет пассажирам различные варианты питания на любой вкус: классическое бортовое питание, специальное питание, в том числе вегетарианское,полезное и безглютеновое, а также заказ еды к гейту в аэропортах Домодедово и Толмачево.
На некоторых рейсах S7 Airlines можно отказаться от включенного в билет питания, обменяв его на мили S7 Priority. Благодаря этому авиакомпания может точнее запланировать количество обедов и сократить объемы пластиковых и пищевых отходов.
Максим АлейниковА что за проблемы? И почему из нельзя решать за счет увеличения внутреннего потребления?Похоже им нравится...
DisobedientДва села возле польши быков и цыков вот и вся нэнька будет.)))
mosquito__2010Всегда любопытно и интересно наблюдать за физиономиями тех кто постепенно выплывает из океана иллюзий.
DisobedientМне все нравится в западе, когда вы там живете. Поляки ново европейцам пособие отменили. Сказали нечего...