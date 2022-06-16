S7 начала продажу пасты и чипсов на борту

S7 Airlines в тестовом режиме запускает возможность купить еду на борту — различные снеки, сэндвичи, напитки и горячие блюда, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

«Аэробистро» уже доступно пассажирам, вылетающим из Новосибирска в Благовещенск, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и обратно, в дополнение к включенному в билет питанию.

В меню — паста, куриная грудка, горбуша, блинчики, омлет, четыре вида сэндвичей, чипсы, колбаски, шоколад, соки, газированные напитки и пиво. Стоимость варьируется от 150 до 550 рублей. Заказ можно оплатить наличными или банковской картой любого российского банка — сумма спишется после приземления.

S7 Airlines уже предоставляет пассажирам различные варианты питания на любой вкус: классическое бортовое питание, специальное питание, в том числе вегетарианское,полезное и безглютеновое, а также заказ еды к гейту в аэропортах Домодедово и Толмачево.

На некоторых рейсах S7 Airlines можно отказаться от включенного в билет питания, обменяв его на мили S7 Priority. Благодаря этому авиакомпания может точнее запланировать количество обедов и сократить объемы пластиковых и пищевых отходов.