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Эксперт дал прогноз по ставкам на банковские вклады

Источник:
«Российская газета»
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Ставки по вкладам серьезно снизились, но будут падать и дальше, прогнозирует эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Банк России резко и внепланово повысил ключевую ставку 28 февраля, подняв ее с тогдашних 9,5% до 20% на фоне антироссийских санкций. Вслед за повышением ключевой ставки банки также быстро повысили ставки по краткосрочным рублевым вкладам. Это было сделано, чтобы прекратить отток денег людей из банков.

С тех пор по мере сглаживания ситуации ЦБ снижает ключевую ставку. Вслед за ней стали падать и ставки по вкладам. Если в начале марта средняя максимальная ставка составляла 20,5% годовых, то в конце мая она опустилась до 9,8%. «Ставок в 10% уже не найти. Возможно, 8% — вопрос ближайших месяцев», — приводит «Российская газета» мнение Зельцера.

При этом инфляция в России хоть и очень сильно замедлилась но продолжает оставаться довольно высокой. К июню накопленная с начала года инфляция, по данным Росстата, составила почти 12%. При этом личная инфляция выше средней по России.

Перед вкладчиками может встать вопрос об инвестировании свободных средств в другие инструменты. Но для основной части людей банковский вклад останется наиболее приемлемым выбором.считают эксперты

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