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Медведев рассказал о ненависти к «ублюдкам и выродкам»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Dmitry Astakhov, Government of the Russian Federation / CC BY 4.0

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев объяснил, почему он бывает так резок в своих высказываниях в телеграм-канале.

«Меня часто спрашивают, почему мои посты в телеграме такие резкие. Отвечаю — я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», — написал Медведев.

Ранее в интервью он рассказал, что сам ведет Telegram-канал и специально не всегда выбирает дипломатичные формулировки. Люди должны получать информацию от политиков «доходчиво и в то же время прямо», цитирует ТАСС политика.

Замглавы Совбеза начал вести канал 14 марта 2022 года. Число его подписчиков превысило 350 тысяч.

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