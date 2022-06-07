Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев объяснил, почему он бывает так резок в своих высказываниях в телеграм-канале.

«Меня часто спрашивают, почему мои посты в телеграме такие резкие. Отвечаю — я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», — написал Медведев.

Ранее в интервью он рассказал, что сам ведет Telegram-канал и специально не всегда выбирает дипломатичные формулировки. Люди должны получать информацию от политиков «доходчиво и в то же время прямо», цитирует ТАСС политика.

Замглавы Совбеза начал вести канал 14 марта 2022 года. Число его подписчиков превысило 350 тысяч.