Представлен компактный компьютер-клавиатура

Компания Orange Pi представила компьютер-моноблок Orange Pi 800, который помещается в корпусе клавиатуры.

Компьютер получил шестиядерный чип Rockchip RK3399, встроенную графику Mali-T860 MP4 и 4 Гб оперативной памяти. Для хранения данных предусмотрены 64 Гб флэш-памяти eMMC.

Устройство имеет разъемы HDMI 2.0, несколько USB Type-A и USB Type-C, D-Sub, 3,5-мм аудиоразъем и встроенный динамик. Он оснащен адаптерами Wi-Fi и Bluetooth 5.0, а также слотом карты памяти microSD.

Orange Pi 800 работает на базе операционной системы Chromium OS или фирменной Orange Pi OS. В продажу новинка поступит до конца 2022 года, его стоимость пока не называется.