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Грозы и туманы ожидаются в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Грозы с сильным ветром, а также туманы ожидаются в Забайкальском крае на неделе, сообщила ведущий синоптик Читинского ГМЦ Надежда Щевелева.

«В течение предстоящей недели будет преобладать неустойчивый, умеренно-теплый, для северных районов теплый характер погоды», — сообщила синоптик.

Днем кратковременные дожди с грозами пройдут преимущественно по западным, южным и центральным районам. Утром местами туманы. Ветер восточной четверти, будет ночью слабый, днем умеренный, при грозах порывистый.

Температура ночью составит 6-11 градусов тепла. Температура днем на большей территории края ожидается на уровне 23-28 градусов тепла .8 июня температура воздуха будет не выше 14-19 градусов тепла.

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Сибирь #Забайкалье #Гео
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