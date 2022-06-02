ООН изменила название Турции

Организация Объединенных Наций одобрила просьбу министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о смене названия страны на иностранных языках.

Теперь в официальных документах вместо Turkey будет использоваться Trkiye, соответствующий документ подписал генсек ООН Антониу Гутерриш. Изменения вступают в силу с 1 июня, пишет агентство Anadolu.

Новое название более точно отвечает турецким фонетическим нормам. Кроме этого, Анкара хотела изменить прежнее название страны из-за неблагозвучности. На английском языке слово Turkey означает «индейка».

Мевлют Чавушоглу уточнял, что данный шаг принят Анкарой в целях «повышения престижа бренда» страны, который начал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.