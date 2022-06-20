Как ускорить работу Chrome через диспетчер задач

Диспетчер задач в браузере, по аналогии с системным, позволяет посмотреть какие вкладки потребляют ресурсы, нагружают компьютер и отключить ненужные сайты или их фреймы, проявляющие чрезмерную активность.

Чтобы вызвать диспетчер задач Chrome, нужно нажать сочетание клавиш Shift+Esc. Появится небольшое окно с перечнем процессов (открытых страниц и их фреймов), отображением потребления оперативной памяти, нагрузки на процессор и сеть.

В случае, если браузер начал «виснуть» или долго выполнять запросы, то можно вызвать диспетчер задач, выявить «виновника» — потребителя слишком большого количества ресурсов ресурсов системы, и отключить его, выделив и нажав кнопку «Завершить процесс».

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Диспетчер задач можно использовать для контроля за действия расширений браузера.

Например, некоторые дополнения потребляют слишком много памяти или нагружают сеть в моменты простоя.

Это говорит о том, что они выполняют незадекларированные функции и от их использования лучше отказаться, так как они не только замедляют работу, но и могут нести угрозу конфиденциальности.