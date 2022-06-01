Агрессивное вождение захотели включить в КоАП

Наглые и безответственные водители будут оштрафованы за агрессивное вождение, новый термин планируется ввести в КоАП, сообщил автор идеи, депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Агрессивное вождение определяется как совокупность различных противоправных действий, которые водитель совершает за относительно короткий промежуток времени, приводят «Известия» положения из пояснительной записки к документу.

«Водители дорогих иномарок демонстрируют опасную езду, вседозволенность и наплевательское отношение к участникам дорожного движения, а также к налагаемым на них административным штрафам», — заявляют авторы поправок в КоАП.

В качестве наказания за умышленную опасную езду предлагается штраф в размере 5 тысяч рублей, а при повторном правонарушении — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей или лишение прав на срок до одного года.

По словам Нилова, необходимо соблюсти три условия: первое — умысел в действиях водителя, второе — обязательная видеофиксация правонарушения, третье — решение по установлению вины должен принимать только суд.

Сейчас в ПДД существует запрет на опасное вождение. Под ним понимается «игра в шашки» на дороге, несоблюдение безопасной дистанции, резкое торможение, препятствование обгону. Отдельный штраф за опасное вождение до сих пор не введен.