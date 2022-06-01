Забайкальца первым в стране осудили за ложь о ВС РФ

Оловянинский районный суд Забайкальского края вынес первый в России приговор по уголовному делу о «публичной дискредитации армии» в отношении администратора сообщества «Я живу в руинах» Петра Мыльникова, сообщает СУ СК РФ по региону.

Как установлено следствием и судом, в марте Мыльников дважды размещал в группе «заведомо ложную информацию под видом достоверной». Кроме того, подсудимый писал в группе комментарии на тему армии.

Его обвинили в публичном распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (часть 1 статьи 207.3 УК РФ). Статья предусматривает наказание в виде штрафа от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или лишение свободы до трех лет.

Мыльников ранее признал вину и записал видео с извинениями: «Зря это сделал. Вообще, это неправильно». Суд назначил Мыльникову наказание в виде штрафа в 1 миллион рублей.