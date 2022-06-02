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Новосибирцы закупили надувные бассейны для дач

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pixabay.com/ru/users/pexels-2286921

Продажи надувных бассейнов в Новосибирске выросли в 8,6 раза по сравнению с прошлым годом, их покупка обойдется в среднем в 4,5 тысячи рублей, сообщила Sibnet.ru пресс-служба «Авито».

Ранее опросы говорили, что лишь 8% россиян из тех, кто планирует летний отпуск, намерены провести его за границей, многие останутся в России и будут загорать на даче.

Каркасные бассейны также пользуются популярностью — их продавали в мае этого года в 3,9 раза чаще, чем в прошлом году. Средняя стоимость таких моделей составляет 22,6 тысячи рублей.

Востребованной оказалась и садовая мебель — продажи столов и стульев для дачи выросли в 2,3 раза, а их средняя стоимость составила 6,9 тысячи рублей.

Шезлонги и гамаки продавали на 63% и 79% чаще соответственно, приобрести их можно в среднем за 8,6 тысячи рублей и 4,2 тысячи рублей.


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