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Новосибирская бригада спецназа за героизм стала «гвардейской»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ЦВО

Президент Владимир Путин присвоил новосибирской 24 отдельной бригаде специального назначения почетное наименование «гвардейская» за массовый героизм во время спецоперации на Украине, сообщается на сайте Кремля.

Согласно Указу, теперь название будет звучать так: 24 отдельная гвардейская бригада специального назначения. Название присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

«Умелые и решительные действия личного состава соединения в ходе специальной военной операции на Украине являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и профессионализма», — поздравил Путин бригаду.

Бригада была сформирована в 1977 году в Забайкальском военном округе на базе 806-й отдельной роты специального назначения. Принимала участие в чеченской войне, а также в военных действиях в Сирии. В 2012 году ее передислоцировали в Новосибирск.

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Оборона #Армия #Новосибирск
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nicollaich

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