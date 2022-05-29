Автомобилист сбил семью на пешеходном переходе в Белово в Кузбассе

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Автомобилист в городе Белово Кемеровской области в ночь на воскресенье сбил семью, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Один человек погиб, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
«Предварительно установлено, что 19-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2110, совершил наезд на семью: 36-летнего мужчину и 37-летнюю женщину, которая несла на руках 2-летнюю дочь», — говорится в сообщении.
По данным ГУ МВД, пешеходы переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, оборудованному светофором, на котором в тот момент мигал желтый цвет.
От полученных травм мужчина умер, женщина и ребенок госпитализированы с травмами различной степени тяжести, сказали в пресс-службе.
ponhik78А почему они Зеленского не призывают наших пленных освободить?
UynachalnicaНапрасными надеждами себя тешат.
Asd10А остальные их не заботят?) хотят корень сорняка сберечь, и опять к нам в огород закинуть.
ponhik78То есть Макрон и Шольц позвонили Путину, но куда-то там просится всё равно Путин? Я просто не знаю как...