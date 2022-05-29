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Автомобилист сбил семью на пешеходном переходе в Белово в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Автомобилист в городе Белово Кемеровской области в ночь на воскресенье сбил семью, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Один человек погиб, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

«Предварительно установлено, что 19-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2110, совершил наезд на семью: 36-летнего мужчину и 37-летнюю женщину, которая несла на руках 2-летнюю дочь», — говорится в сообщении.

По данным ГУ МВД, пешеходы переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, оборудованному светофором, на котором в тот момент мигал желтый цвет.

От полученных травм мужчина умер, женщина и ребенок госпитализированы с травмами различной степени тяжести, сказали в пресс-службе.

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