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Планеты-скитальцы могут оказаться гигантскими кораблями инопланетян

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Развитые внеземные цивилизации могут осваивать космическое пространство, используя в качестве кораблей так называемые планеты-скитальцы, которые самостоятельно двигаются в пространстве, заявила профессор физики и астрономии общественного колледжа Хьюстона Ирина Романовская.

Внеземные цивилизации, скорее всего, сталкиваются с непреодолимыми техническими проблемами при попытке создать космические корабли для межзвездной миграции больших групп населения, отмечает Романовская в статье, опубликованной «Международным журналом астробиологии».

«Я предполагаю, что внеземные цивилизации могут также использовать свободно плавающие планеты (планеты-скитальцы) в качестве межзвездного транспорта для достижения, исследования и колонизации других планетарных систем», — отмечает исследовательница.

Планеты-скитальцы способны обеспечить постоянную поверхностную гравитацию, большое количество пространства и ресурсов. Источником энергии может являться управляемый термоядерный синтез. При этом подобные планеты будут генерировать различные сигналы, которые могут быть зарегистрированы.

Однако свободно плавающие в космосе планеты не могут служить постоянным средством обитания цивилизаций, так как из-за уменьшения производства тепла в их недрах они перестают поддерживать океаны жидкой воды. Поэтому их можно использовать только в качестве временных убежищ.

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