Водители назвали причины раздражения на дорогах Новосибирска

Новосибирские водители нервничают, когда видят намеренный объезд пробки по свободной полосе и потом «вклинивание», сообщает результаты опроса «Дром».

В топ раздражающих привычек также вошли езда по обочине и движение на две полосы. Помимо того, почти половина водителей ругается за невключение поворотников. Излишняя медлительность злит почти половину автолюбителей, а каждый третий раздражается из-за неправильной парковки.

Четверть автолюбителей Новосибирской области пожаловалась на незнание другими водителями правил проезда перекрестков. Среди менее распространенных причин для раздражения ответов «игра в шашки», «попытки успеть самому и не пропустить остальных», а также «использование телефона за рулем».

Спокойнее автолюбители региона относятся к водителям, которые сигналят без необходимости. А количество тех, кто не раздражается за рулем ни на что, составляет всего 3%.