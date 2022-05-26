Россия выйдет из Болонской системы высшего образования, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Совет Федерации 6 июня рассмотрит соответствующий законопроект. Какие изменения ждут российские вузы и студентов?

По данным Минобразования на 2021 год, в российских вузах в бакалавриате учились свыше 480 тысяч человек, в магистратуре — 180 тысяч.

Что такое Болонская система

Чаще всего под Болонской системой понимается двухуровневая система образования — бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). Система подразумевает унификацию образования, в результате получаемые в ее рамках дипломы и научные степени сопоставимы и автоматически признаются странами-участниками.

Система предусматривает дипломы единого образца и общий стандарт оценки уровня знаний с помощью зачетных единиц. Такие зачетные единицы принимаются в любом вузе из Болонской системы и не имеют срока давности.

Считается, что такая система расширяет мобильность студентов и преподавателей, упрощает доступ к высшему образованию, открывает для выпускников вузов дополнительные возможности на рынке труда — в первую очередь, за счет переезда в другую страну.

Сейчас участниками Болонской системы являются 49 стран, Россия присоединилась к ней в 2003 году. Официально бакалавриат и магистратура были введены в российскую систему высшего образования в 2007 году. Однако многие вузы России до сих пор не перешли на двухуровневую систему и обучают по пятилетним программам специалитета.

Что будет с высшим образованием?

После выхода из Болонской системы российские власти намерены закрепить преимущество специалитета. Программа специалитета — это фактически советская модель высшего образования, которая предусматривает подготовку кадров с нормативным сроком освоения образовательных программ 5-6 лет.

В ее рамках составляется список специальностей, по которым вузы ведут подготовку кадров для всех отраслей. Государство регулярно корректирует этот список, чтобы он оставался актуальным. Однако процесс составления соответствующих образовательных стандартов при такой системе более трудоемкий.

Критики Болонской системы считают, что качество образования специалиста выше, чем бакалавра. В частности, бакалавр во время учебного процесса в среднем получает на 40% меньше специальных занятий, чем специалист, так как специальных предметов в бакалаврском образовании меньше.

«К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», — цитирует Фалькова пресс-служба Минобрнауки.

Что изменится для студентов?

Процесс выхода из Болонской образовательной системы негативно повлияет на мобильность студентов — они больше не смогут участвовать в программах обмена, когда учащийся мог уехать в иностранный вуз без экзаменов и пересдач.

При этом влияние будет двухсторонним — в российских вузах после отказа от западной модели резко сократится количество иностранных студентов, которые заинтересованы в том, чтобы их дипломы признавались в других странах.

Отказ от Болонской системы также сократит возможности для трудоустройства с российскими дипломами в странах Запада, их придется подтверждать. Впрочем, власти считают такой эффект положительным — он затормозит «утечку мозгов» за рубеж.

Также студентам станет тяжелее получать второе или дополнительное высшее образование — в рамках двухуровневой системы они могли сменить направление обучения после завершения бакалавриата, у специалитета такой возможности нет.