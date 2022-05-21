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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Байден одобрил выделение рекордной помощи Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Президент США Джо Байден подписал закон о выделении дополнительной финансовой помощи Украине на рекордную сумму в 40 миллиардов долларов, сообщается на сайте Белого дома.

Согласно документу, предусматриваются «дополнительные чрезвычайные ассигнования федеральным ведомствам для реагирования на ситуацию на Украине и для оказания ей помощи на 2022 финансовый год».

Пакет включает военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине. Ранее президент США подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание военной помощи украинским властям на фоне российской военной операции.

Во время одобрения проекта о помощи его заблокировал сенатор-республиканец Рэнд Пол, который раскритиковал выделение столь крупной суммы. В результате голосование перенесли, повторно законопроект одобрил 51 сенатор из 100.

Тема: Военная операция на Украине
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