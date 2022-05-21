Байден одобрил выделение рекордной помощи Украине

Президент США Джо Байден подписал закон о выделении дополнительной финансовой помощи Украине на рекордную сумму в 40 миллиардов долларов, сообщается на сайте Белого дома.

Согласно документу, предусматриваются «дополнительные чрезвычайные ассигнования федеральным ведомствам для реагирования на ситуацию на Украине и для оказания ей помощи на 2022 финансовый год».

Пакет включает военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине. Ранее президент США подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание военной помощи украинским властям на фоне российской военной операции.

Во время одобрения проекта о помощи его заблокировал сенатор-республиканец Рэнд Пол, который раскритиковал выделение столь крупной суммы. В результате голосование перенесли, повторно законопроект одобрил 51 сенатор из 100.