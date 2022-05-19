НАВЕРХ
Хайтек
#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Xiaomi представила умную кастрюлю

Источник:
Gizmochina.com
147 0
Фото: © Xiaomi

Компания Xiaomi представила многофункциональную кастрюлю Smart IH Cooking Pot, которая предлагает различные способы приготовления еды.

Кастрюля имеет встроенные режимы жарки, варки, тушения, она также поддерживает равномерный и быстрый нагрев. Объем кастрюли — четыре литра, управление доступно через специальное приложение на смартфоне.

Устройство предлагает пользователям более ста рецептов от знаменитостей. Разработчики привлекли целую команду профессиональных поваров, которые тщательно изучили каждое блюдо и предлагают идеальные кривые нагрева для точного контроля температуры на каждом этапе приготовления.

Xiaomi Smart IH Cooking Pot оснащено OLED-дисплеем на поворотной ручке, с помощью которой можно регулировать время и температуру приготовления. Кастрюля также автоматически переходит в защитное состояние, которое исключает пригорание пищи.

На старте предзаказа кастрюля будет стоить около ста долларов, в дальнейшем оно поступит в продажу по цене около 133 долларов.

Еще по теме
Xiaomi анонсировала в России новый флагман POCO
Xiaomi выпустила беспроводную электробритву
Xiaomi запустила производство браслетов Mi Band 7
Xiaomi представила умную кровать с антихрапом
смотреть все
Хайтек #Фишки Xiaomi
Как сделать
Как создать виртуальный жесткий диск в Windows
15.05.22, 14:17
3198
2
Быстрый серфинг: горячие клавиши для браузеров
Зная простые сочетания клавиш, можно использовать базовые функции веб-обозревателя без необходимости открывать настройки и искать нужный пункт
20.04.22, 11:14
6212
0
Сбербанк удален из Google и Apple: как установить приложение
Как установить актуальное приложение «Сбербанк Онлайн» на смартфон и сохранит ли программа работоспособность?
13.04.22, 22:23
7537
5
Как создать удобный групповой чат жильцов дома
Как выбрать платформу, создать общий чат и пригласить участников?
09.04.22, 15:14
6106
1
Как создать невидимую папку в Windows
В отличие от скрытых, невидимые каталоги доступны без дополнительных настроек — нужно лишь помнить, где они находятся
30.03.22, 02:47
7193
3
Как выбрать
Мембранная, механическая или ножничная: какая клавиатура лучше?
14.04.22, 08:56
6913
1
Как подобрать телевизор на замену монитору
Далеко не каждый телевизор подойдет для игр и офисной работы. Чтобы не ошибиться, надо обратить внимание на несколько важных параметров
08.04.22, 13:24
7281
1
Как выбрать универсальный монитор для работы и отдыха
Для того чтобы сделать правильный выбор, нужно оценить параметры мониторов и выбрать наиболее подходящие для большинства задач
02.03.22, 20:16
12018
2
Как выбрать хорошие беспроводные наушники для смартфона
При выборе беспроводных наушников стоит обратить внимание на несколько параметров — это поможет купить качественный продукт и не переплатить за ненужные функции
19.02.22, 13:47
10541
1
Как «на глаз» выбрать хорошую светодиодную лампочку
Чтобы выбрать качественную LED-лампу, нужно прочитать информацию на упаковке «между строк», посмотреть на свет через мобильник и оценить лампочки по весу
05.02.22, 17:38
14537
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Невропатолог назвал способ снять головную боль без лекарств
Эволюция ускоряется: как изменится человек будущего
Украинская группа Kalush Orchestra победила на Евровидении
Запад объявил России гибридную войну
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

artemizz

И что она сделает? Тоже вступит в НАТО?

Denis CENTR

Смешно) В. Матвиенко, да кто она такая!?)Результаты «успешной» политики на лицо.Теперь только и осталось,...

Desput

Значит со сцены евровид.....орать за нациков можно, а паренек с наклейкой и нельзя?!!!!! И они еще заявляют,...

Невезучий

Обнародовала бывшая подруга девушки. Вот она, женская дружба.