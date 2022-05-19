Xiaomi представила умную кастрюлю

Компания Xiaomi представила многофункциональную кастрюлю Smart IH Cooking Pot, которая предлагает различные способы приготовления еды.

Кастрюля имеет встроенные режимы жарки, варки, тушения, она также поддерживает равномерный и быстрый нагрев. Объем кастрюли — четыре литра, управление доступно через специальное приложение на смартфоне.

Устройство предлагает пользователям более ста рецептов от знаменитостей. Разработчики привлекли целую команду профессиональных поваров, которые тщательно изучили каждое блюдо и предлагают идеальные кривые нагрева для точного контроля температуры на каждом этапе приготовления.

Xiaomi Smart IH Cooking Pot оснащено OLED-дисплеем на поворотной ручке, с помощью которой можно регулировать время и температуру приготовления. Кастрюля также автоматически переходит в защитное состояние, которое исключает пригорание пищи.

На старте предзаказа кастрюля будет стоить около ста долларов, в дальнейшем оно поступит в продажу по цене около 133 долларов.