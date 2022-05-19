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Российские пивовары запросили господдержку у правительства

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Российские пивовары опасаются, что без господдержки отрасль окажется в затяжном кризисе под влиянием целого ряда негативных факторов, говорится в заявлении Ассоциации производителей пива.

«Несмотря на улучшение показателей в части производства пивоваренной продукции в 2022 году, отрасль начала испытывать влияние целого ряда негативных факторов: рост акцизов на алкогольную продукцию, замедление роста объема производства пива», — приводит РИА Новости заявление пивоваров.

По данным Росстата, объем производства пива и пивных напитков в России в первом квартале вырос в годовом выражении на 3,7% — до 176,6 миллиона декалитров. В ассоциации обращают внимание на замедление роста: в первом квартале 2021 года он составлял 6,1%.

В числе негативных факторов, влияющих на отрасль, в ассоциации называют также нарушение цепочек поставок, изменение финансовых условий работы, в том числе недоступность кредитных линий, двузначный рост стоимости сырья и материалов, переход на предоплату подавляющей части

«Если ситуация не изменится, то значительный дефицит ликвидности угрожает перейти в полноценный кризис в период высокого сезона», — говорится в заявлении.

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