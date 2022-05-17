НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Автомобили-трехлетки практически исчезли с рынка

Источник:
Sibnet.ru
280 0
Фото: © Sibnet.ru

Подержанные автомобили возрастом до трех лет исчезают из продажи в России; вероятно, средний срок владения авто в стране увеличится, к таким выводам пришли эксперты портала «Дром».

«Аналитики изучили, что происходит на рынке подержанных машин возрастом до трех лет на фоне сокращения продаж новых автомобилей на рекордные 78,5%. Подержанные "трехлетки", которые часто рассматриваются покупателями в качестве доступной альтернативы новым, исчезают с рынка», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря «Дрома» Марию Погребец.

По ее словам, в апреле 2022 года количество выставленных на продажу свежих «трехлеток» сократилось на 11% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а за первые две недели мая — еще на 15%. При этом спрос на них не падает, а цены выросли в диапазоне от 47% до 60% в сравнении с прошлым годом.

«Раньше автовладельцы могли себе позволить поменять автомобиль, потому что он надоел и захотелось новую модель. Сейчас такое потребительское поведение осталось в прошлом. В новой реальности средний срок владения авто значительно увеличится, и без особой необходимости автолюбители не будут менять машины», — отметил аналитик «Дрома» Алексей Гришин.

Самым популярным автомобилем среди «трехлеток» стала Lada Granta. В апреле она подорожала к апрелю прошлого года в среднем на 50% — до 715 тысяч рублей. Второе место занял Hyundai Solaris, цена которого выросла на 53% — в среднем до 1,4 миллиона рублей. На третьем месте Lada Vesta с ростом цены на 46% — до 995 тысяч рублей. Далее идут Kiа Rio и Toyota Camry, которые в апреле подорожали в среднем на 50% — до 1,4 миллиона рублей и 3,2 миллиона рублей соответственно.

Еще по теме
Shell прекратил обслуживание своих заправок в России
Автозапчасти подорожали и оказались в дефиците
Подержанные Lada стали лидером по покупке в кредит
Таксистов обяжут предоставлять все данные ФСБ
смотреть все
Авто #Авторынок
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Самое популярное
Госдолг Японии впервые превысил квадриллион иен
Режиссер Звягинцев посоветовал россиянам выбросить телевизор
Производитель бумаги SvetoCopy покинет Россию
Путин предрек глобальный экономический кризис
Обсуждение (0)
Картина дня
Лавров обвинил Запад в грабеже России
Песков допустил возможность разблокировки Instagram в России
Автомобили-трехлетки практически исчезли с рынка
Простой на АвтоВАЗе связали с локдауном в Китае
Мультимедиа
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

Tanatholog

Что сделала за все эти годы Украина:Воровала газ.Избавлялась от русскоязычного населения.Устроила гос....

D762

О боже! ушли так и не сказав, как жарить картошку - нелюди!

Asd10

Американские базы считаются территорией США. Их развёртывание на Украине привело бы к большим неприятностям....

Drronum

Не спросили разрешение у властелина мира