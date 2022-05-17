Автомобили-трехлетки практически исчезли с рынка

Подержанные автомобили возрастом до трех лет исчезают из продажи в России; вероятно, средний срок владения авто в стране увеличится, к таким выводам пришли эксперты портала «Дром».

«Аналитики изучили, что происходит на рынке подержанных машин возрастом до трех лет на фоне сокращения продаж новых автомобилей на рекордные 78,5%. Подержанные "трехлетки", которые часто рассматриваются покупателями в качестве доступной альтернативы новым, исчезают с рынка», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря «Дрома» Марию Погребец.

По ее словам, в апреле 2022 года количество выставленных на продажу свежих «трехлеток» сократилось на 11% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а за первые две недели мая — еще на 15%. При этом спрос на них не падает, а цены выросли в диапазоне от 47% до 60% в сравнении с прошлым годом.

«Раньше автовладельцы могли себе позволить поменять автомобиль, потому что он надоел и захотелось новую модель. Сейчас такое потребительское поведение осталось в прошлом. В новой реальности средний срок владения авто значительно увеличится, и без особой необходимости автолюбители не будут менять машины», — отметил аналитик «Дрома» Алексей Гришин.

Самым популярным автомобилем среди «трехлеток» стала Lada Granta. В апреле она подорожала к апрелю прошлого года в среднем на 50% — до 715 тысяч рублей. Второе место занял Hyundai Solaris, цена которого выросла на 53% — в среднем до 1,4 миллиона рублей. На третьем месте Lada Vesta с ростом цены на 46% — до 995 тысяч рублей. Далее идут Kiа Rio и Toyota Camry, которые в апреле подорожали в среднем на 50% — до 1,4 миллиона рублей и 3,2 миллиона рублей соответственно.