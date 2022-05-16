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Центробанк разработал механизм отзыва переводов мошенникам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Центробанк намерен ввести двухдневный «период охлаждения», который позволит отзывать перевод, если он был осуществлен на мошеннический счет, сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров в телеграм-канале ЦБ.

Регулятор уже ведет специальную базу, в которой содержится информация о подозрительных счетах, используемых для вывода и последующего обналичивания похищенных средств. Банки планируется обязать на два дня приостанавливать переводы на такие счета.

В настоящее время по закону операция должна быть совершена в течение трех рабочих дней. Таким образом, двухдневная «пауза» никак не нарушает права граждан. При этом проверять операцию на признаки мошенничества предлагается банку.

Если кредитная организация зафиксировала перевод на подозрительный счет, находящийся в базе Центробанка, она должна будет приостановить доступ владельца такого счета к дистанционному обслуживанию.

Уваров подчеркнул, что предложение Банка России подготовлено по итогам консультаций с участниками рынка. По данным регулятора, только за первый квартал 2022 года было заблокировано более 90 тысяч мошеннических номеров, которые использовались для переводов.

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