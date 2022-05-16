«Бэтмен» и «Соник» превратились в «Летучую мышь» и «Синего ежа»

Запрещенные к показу голливудские фильмы «Бэтмен» и «Соник 2» показали в кинотеатре Владивостока с другими названиями — «Летучая мышь» и «Синий еж 2».

В кинотеатре «Москва» во Владивостоке фильмы показали неофициально, на экранах вышли картины, скаченные в Сети, озвучка у них, соответственно, тоже неоригинальная.

По информации «КП», администрация кинотеатра не понесет ответственности за пиратский контент. Фильмы показывает арендатор.

Схема аренды залов работает следующим образом: любой желающий может арендовать кинозал и показывать в нем какие угодно фильмы. Вся ответственность по авторским правам ложится на арендатора. Цены за билеты устанавливает тоже арендатор, как и занимается рекламой показа.

Как рассказали Sibnet.ru в одном из новосибирских кинотеатров, цена аренды складывается по следующей схеме: средняя цена билетов кинотеатра умножается на количество мест в зале и вычитается 30%.