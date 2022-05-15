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Конкурс по украшению могил впервые провели в Новосибирске. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Конкурс «Благоустройство мест захоронений» впервые прошел в России, его провели в Новосибирске. Победила команда Натальи Путилиной из Омского Парка Памяти.

Конкурс провели в парке «Каменский» возле Новосибирского крематория в рамках форума «Некрополь- Сибирь 2022». Три команды из Севастополя, Омска и Новосибирска должны были за один час украсить место захоронения

Участники должны были показать, как можно внести элемент индивидуальности в оформление могил на кладбище, где все подчинено геометрии и одной стилистике. 

Командам надо было «проявить творческий подход и показать дизайнерские решения, используя элементы декора для кладбищ, наборы растений и цветов, различные виды декоративного камня, и прочие декоративные материалы», — отметили организаторы конкурса.

В конкурсе выиграла команда из Омского Парка Памяти. В качестве приза им вручили 20 тысяч рублей. Все команды старались использовать в оформлении тротуарные плитки, камень. Растений в их оформлении было минимальное количество, чтобы родственникам не приходилось тратить много времени на уход за могилами.

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