Конкурс по украшению могил впервые провели в Новосибирске. ФОТО

Конкурс «Благоустройство мест захоронений» впервые прошел в России, его провели в Новосибирске. Победила команда Натальи Путилиной из Омского Парка Памяти.

Конкурс провели в парке «Каменский» возле Новосибирского крематория в рамках форума «Некрополь- Сибирь 2022». Три команды из Севастополя, Омска и Новосибирска должны были за один час украсить место захоронения

Участники должны были показать, как можно внести элемент индивидуальности в оформление могил на кладбище, где все подчинено геометрии и одной стилистике.

Командам надо было «проявить творческий подход и показать дизайнерские решения, используя элементы декора для кладбищ, наборы растений и цветов, различные виды декоративного камня, и прочие декоративные материалы», — отметили организаторы конкурса.

В конкурсе выиграла команда из Омского Парка Памяти. В качестве приза им вручили 20 тысяч рублей. Все команды старались использовать в оформлении тротуарные плитки, камень. Растений в их оформлении было минимальное количество, чтобы родственникам не приходилось тратить много времени на уход за могилами.