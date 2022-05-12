Венгрия предложила мирные переговоры с участием России

Венгерские власти предложили провести в Будапеште любые мирные переговоры по урегулированию ситуации с участием России, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Раньше у нас были прагматичные отношения с Россией. У премьер-министра Виктора Орбана состоялась беседа с президентом Путиным по его инициативе», — сказал Сийярто в интервью газете El Pais. «Премьер-министр предложил Будапешт для принятия любых мирных переговоров», — добавил глава МИД.

Он также добавил, что венгерско-украинская граница не должна стать местом поставок оружия. «Мы не хотим, чтобы венгерско-украинская граница стала местом поставок оружия. Сами Мы не пошлем и не позволим транзит чужого оружия через Венгрию», — отметил Сийярто

Орбан ранее говорил, что переговоры должны пройти при участии украинского президента Владимира Зеленского и французского главы Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Олафа Шольца.

По словам главы Венгрии, ответ российского президента был «положительным, но с условиями». В чем заключались условия Путина, Орбан не сообщил.



