Хакеры «уничтожили» Rutube

Российский видеохостинг Rutube столкнулся с мощнейшей атакой, специалисты сервиса уже вторые сутки занимаются восстановлением данных. Отмечается, что поражено 90% резервных копий и кластеров.

Проблемы с работой сервиса возникли 9 мая. Компания указала, что сервера Rutube подверглись целевой продолжительной атаке повышенной сложности, она стала самой мощной за весь период существования видеохостинга.

The Village (сайт издания был заблокирован Роскомнадзором в марте) со ссылкой на близкий к команде Rutube источник сообщил, что хакеры «полностью удалили код сайта», из-за чего хостинг теперь «не подлежит восстановлению». При этом Rutube данную информацию опроверг.

«Мрачные прогнозы не имеют ничего общего с настоящим положением дел: исходный код доступен, библиотека цела. Сейчас идет процесс по восстановлению сегментов файловой системы удаленных сред и баз на части серверов», — сообщается в официальном телеграм-канале сервиса.

Согласно последним данным Mediascope, которые относятся к сентябрю 2021 года, всероссийская ежедневная аудитория Rutube на всех типах устройств составила 150 тысяч пользователей старше 12 лет. Этот же показатель у YouTube составлял почти 33 миллиона человек.