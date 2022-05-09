Путин рассказал об «упреждающем отпоре агрессии»

Россия дала упреждающий отпор агрессии, это было единственно правильное решение, заявил президент РФ Владимир Путин на Параде Победы.

«Мы видели, как разворачивается военная инфраструктура, как начали работать сотни зарубежных советников, шли регулярные поставки самого современного оружия из стран НАТО», — сказал Путин.

По его словам, опасность росла с каждым днем. «Россия дала упреждающий отпор агрессии — это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение, решение суверенной, сильной и самостоятельной страны», — заявил президент России.

Он отметил, что российские солдаты и офицеры в ходе специальной военной операции сражаются за людей в Донбассе, за безопасность Родины

« Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным», — заявил Путин.