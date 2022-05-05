Компания Club3D представила кабели USB Type-С с поддержкой зарядки мощностью до 240 ватт. Они отвечают новейшему стандарту USB-IF USB-C 2.1, способны передавать данные со скоростью до 40 Гбит/с и транслировать видео в 8К.

На официальном сайте Club3D представлено три модели кабелей, все они поддерживают зарядку в 240 ватт и отличаются скоростью передачи данных. Младшая CAC-1573 не поддерживает передачу видео и обеспечивает скорость соединения в 480 Мбит/с.

Средняя CAC-1575 поддерживает вывод 4К и обеспечивает скорость соединения в 20 Гбит/с. Старшая CAC-1576 создана для передачи 8К на скорости до 40 Гбит/с. Трансляции осуществляются с частотой кадров в 60 Герц.

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На текущий момент на рынке не представлено устройств, поддерживающих быструю зарядку мощностью в 240 ватт и зарядных устройств, предоставляющих такую возможность. В перспективе подобные шнуры могут быть использованы для зарядки ноутбуков и в качестве замены кабелям HDMI.