Курс доллара опустился ниже 69 рублей

Курс доллара в среду опустился ниже 69 рублей впервые с июня 2020 года, свидетельствуют данные Московской биржи.

Одновременно курс евро снизился до 72 рублей впервые с февраля 2020 года. Главный фактор укрепления рубля — приток экспортной выручки, в последние два месяца она составляла минимум 1,7 миллиарда долларов ежедневно.

Эксперты отмечают, что российская валюта продолжит укрепляться, пока существует превышение предложения валюты над спросом в условиях сильного торгового сальдо и ограничений на капитальные операции, введенных в качестве антикризисных мер.

В настоящее время в России введен плавающий валютный курс, который устанавливается на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10.00 до 15.30 по московскому времени.