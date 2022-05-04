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Курс доллара опустился ниже 69 рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Курс доллара в среду опустился ниже 69 рублей впервые с июня 2020 года, свидетельствуют данные Московской биржи.

Одновременно курс евро снизился до 72 рублей впервые с февраля 2020 года. Главный фактор укрепления рубля — приток экспортной выручки, в последние два месяца она составляла минимум 1,7 миллиарда долларов ежедневно.

Эксперты отмечают, что российская валюта продолжит укрепляться, пока существует превышение предложения валюты над спросом в условиях сильного торгового сальдо и ограничений на капитальные операции, введенных в качестве антикризисных мер.

В настоящее время в России введен плавающий валютный курс, который устанавливается на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10.00 до 15.30 по московскому времени.

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