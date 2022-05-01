НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Минтруде рассказал, как получить «отцовский капитал»

Источник:
«Российская газета»
227 0
Фото: © Sibnet.ru

Процедура оформления материнского капитала для отцов останется прежней независимо от гражданства умершей матери детей — в ПФР надо будет подать заявление, рассказали в Минтруде.

Аналогичный порядок предоставления государственной поддержки уже действует для отцов, к которым перешло право на сертификат после смерти матери-гражданки России, пояснили «Российской газете» в ведомстве.

С 1 мая 2022 года для отцов, которые в одиночку воспитывают детей, появится больше оснований для получения материнского капитала. В случае смерти их матери, являющейся гражданкой иностранного государства, заявление на оформление сертификата можно будет подать в личном кабинете на портале госуслуг.

По желанию заявителя сохраняется возможность личного обращения в региональное отделение ПФР или МФЦ. Все необходимые данные Пенсионный фонд самостоятельно проверит по каналам межведомственного взаимодействия.

Право на получение материнского капитала по-прежнему есть только у женщин — гражданок России, которые родили первого, второго, третьего ребенка или последующих детей. К отцу детей это право переходит в случае смерти матери, если у нее такое право было и она не успела его реализовать.

С 1 мая 2022 года его смогут также получить отцы, которые воспитывают детей в случае смерти матери, являющейся гражданкой иностранного государства. Дети при этом должны иметь гражданство России.

Еще по теме
Юрист предупредила о штрафах за курение дома
Две короткие недели: как работаем и отдыхаем в мае 2022 года
Совфед предложил пускать в соцсети по номеру телефона
Детям участников спецоперации оплатят из бюджета Бурятии учебу в вузе
смотреть все
Жизнь #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
США встревожили возможности российской ракеты «Калибр»
Россия приняла решение покинуть МКС
Путин анонсировал внеплановую индексацию пенсий
Галкина на Первом канале заменит Цискаридзе
Обсуждение (0)
Картина дня
Медведев поздравил россиян с праздниками и нарисовал букву Z
Эксперты предостерегли Запад о превращения Украины в новую Сирию
Один человек погиб при жесткой посадке Ми‑8 в Забайкалье
Сбербанк снизил ставки по вкладам и кредитам
Мультимедиа
Виды облаков и их значение. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
50
Минобороны показало взятого в плен на Украине британца
30
США намерены лишить Россию ученых
30
Самолет канцлера ФРГ пересек Северный полюс ради облета России
29
Кремль отверг переговоры об эвакуации боевиков с «Азовстали»
28
Россия перекрыла газ Болгарии