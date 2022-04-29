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Google позволит отключать рекламу на деликатные темы

Источник:
Sibnet.ru
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Google расширил список деликатных тем рекламы в своих сервисах. Теперь пользователи могут отключить баннеры о похудении, знакомствах, беременности и воспитании детей.

На странице настройки рекламных предпочтений пользователи могут выбрать интересующие их категории объявлений или ограничить неприемлемые для них тематики. 

Функция изначально разработана для ограничения распространения информации об алкоголе и азартных играх, но теперь ее возможности расширены и пользователи могут отключить рекламу, направленную на людей с избыточным весом, беременных и сервисов знакомств.

Настройки, принятые на странице рекламных предпочтений, действуют не только внутри сервисов Google, но и применяются для AdSence — рекламной сети Google, чьи блоки можно встретить на множестве сайтов в интернете. 

Таким образом, достаточно отключить неприемлемую рекламу в одном месте и не видеть ее даже на частных ресурсах. Для этого пользователь должен быть авторизован в аккаунте Google.

Настройка рекламных предпочтений в Google
Фото: © Sibnet.ru

Чтобы получить доступ к этой функции, необходимо перейти на страницу настроек рекламы, выбрать пункт «Деликатные категории рекламы» и нажать кнопку «Показывать меньше» рядом с выбранными категориями.

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