Группа «Би-2» заявила, что ей не дали провести концерт в Омске, хотя они были готовы, власти региона сообщили, что группа отказалась выступать под патриотическим баннером.
«В город мы прилетели за сутки до концерта, успели провести
саундчек и были готовы начинать выступление — однако нам не дали провести
концерт, его пришлось отменить. Сейчас эти события могут быть использованы для
продолжения информационной атаки, которой Би-2 подвергается в СМИ на протяжении
последней недели», — говорится в официальном сообщении группы.
Группа планирует проконтролировать, чтобы все деньги за билеты поклонникам были
возвращены. «Мы расцениваем эту ситуацию как продолжение нападок на группу и на
наших поклонников», — говорится в сообщении «Би-2».
Замминистра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник заявил собравшимся на стадионе зрителям, что группа отказалась выступать из-за размещенного там патриотического баннера с текстом «Zа Президента».
«Группу "Би-2" не устроил этот баннер. Весь день прошел в переговорах, мы предлагали разные компромиссные варианты, но организаторы не пошли навстречу. Артисты выступать перед омичами отказались, собрали свои вещи и уехали», — сказал Колесник.