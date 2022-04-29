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Группа «Би-2» заявила, что ей не дали провести концерт в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Schekinov Alexey Victorovich / CC BY-SA 3.0

Группа «Би-2» заявила, что ей не дали провести концерт в Омске, хотя они были готовы, власти региона сообщили, что группа отказалась выступать под патриотическим баннером.

«В город мы прилетели за сутки до концерта, успели провести саундчек и были готовы начинать выступление — однако нам не дали провести концерт, его пришлось отменить. Сейчас эти события могут быть использованы для продолжения информационной атаки, которой Би-2 подвергается в СМИ на протяжении последней недели», — говорится в официальном сообщении группы.

Группа планирует проконтролировать, чтобы все деньги за билеты поклонникам были возвращены. «Мы расцениваем эту ситуацию как продолжение нападок на группу и на наших поклонников», — говорится в сообщении «Би-2».

Замминистра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник заявил собравшимся на стадионе зрителям, что группа отказалась выступать из-за размещенного там патриотического баннера с текстом «Zа Президента».

«Группу "Би-2" не устроил этот баннер. Весь день прошел в переговорах, мы предлагали разные компромиссные варианты, но организаторы не пошли навстречу. Артисты выступать перед омичами отказались, собрали свои вещи и уехали», — сказал Колесник.

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