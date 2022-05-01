Мультфильм «Суворов: Великое путешествие» стартует в прокате

Киностудия «Союзмультфильм» выпустила в широкий прокат полнометражный мультфильм «Суворов: Великое путешествие». Премьера анимации в кино состоялась в воскресенье, 1 мая.

Мультфильм рассказывает о приключениях 16-летнего юноши по имени Гриша, который по воле случая попадает под чужим именем на службу в полк Александра Суворова.

Во время легендарного Швейцарского похода, Гриша становится свидетелем ключевых событии. Чтобы помочь своим сослуживцам и вернуться домой к любимой девушке Софье, герою приходится преодолевать множество преград и даже совершить подвиг.

Героев мультфильма озвучили звезды и кино и шоу-бизнеса. Александра Суворова озвучил Константин Хабенский, Филипп Киркоров подарил голос главному антагонисту картины – генералу Вейротеру. Также в проекте задействованы Антон Макарский (Гриша), Наталья Быстрова (Соня), Юлия Рутберг (Графиня Владыкина), Анна Ардова (Купчиха Пшеницына).

Музыкальное оформление для фильма записал Симфонический оркестр Минобороны России.

«Это действительно знаковый момент для нашей киностудии в ее новой истории: мы выпускаем свою первую полнометражную картину для массового зрителя», – сказала глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.