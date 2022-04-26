Экспорт крепкого алкоголя из Кузбасса в страны Европы вырос

Поставки алкогольной продукции ликеро-водочных предприятий Кузбасса в страны Европы только увеличиваются, сообщило министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

«В Минсельхоз Кузбасса на данный момент поступила информация о разрыве экспортных контрактов по алкогольной продукции только с США. ЕС не вводил запрет на ввоз водки», — цитирует ТАСС ведомство.

По информации АО «Мариинский ликеро-водочный завод», в данном направлении (страны Евросоюза) поставки только увеличиваются.

Основной оправляющийся на экспорт продукт — это водка. Больше всего крепкого алкоголя в 2021 году было отправлено в Латвию — 1,2 миллиона тонн, а также в Германию — 97 тысяч литров. В 18 стран мира было вывезено 7,9 тысячи тонн (1,58 миллиона литров) на общую сумму 29 миллионов долларов США.

Если страны Европы откажутся от поставок кузбасского алкоголя, это может потребовать пересмотра структуры экспорта для сохранения объемов производства. Объемы алкогольной продукции, которые предназначались для стран ЕС, могут быть реализованы в дружественные страны — Узбекистан, Азербайджан, Китай, Армения, Беларусь и страны Ближнего Востока.