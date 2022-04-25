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Омич создал велосипед с рамой из пластиковых бутылок

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ОмГТУ

Инженер-проектировщик Омского политеха Петр Мельников создал прототип велосипеда, рама которого сделана из переработанного пластика., сообщает пресс-служба ОмГТУ.

Такой транспорт легче привычного и имеет ряд преимуществ перед металлическим велосипедом: устойчив к ударам, ржавчине и воздействию ультрафиолетовых лучей, а также подлежит вторичной переработке. Чтобы его создать, инноватору понадобилось около 200 пластиковых бутылок.

По словам разработчика, уникальность в том, что процесс изготовления пластиковой рамы снижает количество циклов производства по сравнению с обычной рамой велосипедов. 

Нет резки трубы, гибки, сварки, зачистки и даже покраски, поскольку на еще стадии производства в состав пластика можно добавить краску. Следовательно, сокращаются и расходы при производстве, что дает низкую стоимость изделия на выходе.

По размерам CareBike не больше обычного велосипеда для взрослого человека. Его можно хранить в квартире, он не требует дополнительных вложений. Срок эксплуатации в среднем может достигать до 10–15 лет, после чего велосипед можно сдать на переработку.

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Топ комментариев

nicollaich

Синяк за рулём не имеет профессиональной принадлежности.И дорога ему на электрический стул.

pepelmetal

Он идейный, то есть бесплатный

nicollaich

Хорошо надувать щёки за чужие денежки.

pepelmetal

Когда у сисянистов заканчиваются аргументы они переходят на личности, такова ваша жалкая душонка