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Эксперт предсказал скорое ослабление рубля

Источник:
«Прайм»
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Фото: © Sibnet.ru

Рубль прекратит укрепляться уже на следующей неделе, а основные мировые валюты — доллар и евро — могут перейти к восстановлению, считает главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич.

Сильному укреплению рубля способствовал рост предложения иностранной валюты на рынке. «Так, экспортеры в рамках подготовки к налоговым выплатам, пик которых приходится на 25 апреля, предъявляли дополнительный спрос на рублевую ликвидность», — цитирует «Прайм» эксперта.

Учитывая слабый спрос на валюту, вызванный снижением импорта из-за разрыва цепочек поставок, повышенное предложение привело к существенному снижению доллара и евро по отношению к рублю. Так, пара доллар/рубль в ходе данного снижения отступила в район 73 рублей.

При этом уже в рамках следующей недели основные мировые валюты — доллар и евро — могут перейти к восстановлению. «Способствовать этому будет снижение поддержки рубля со стороны экспортеров ввиду прохождения пика налоговых выплат и смягчения валютного регулирования», — пояснил Зварич.

Курс доллар может укрепиться до 85-90 рублей за единицу американской валюты, заключил аналитик.

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