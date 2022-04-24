Эксперт перечислила опасные весной фрукты и овощи

Яркие и красивые овощи и фрукты весной на прилавках выглядят соблазнительно, но не все они полезны, а некоторые могут нанести серьезный вред организму, предупредила основатель «Международного Института Интегративной Нутрициологии» Нате Гончар.

Производители зачастую ускоряют процесс созревания зимних плодов с помощью нитратов, которые опасны для человека при чрезмерном употреблении, сказала эксперт в беседе с «Прайм».

По словам Гончар, они могут привести к сбоям в работе внутренних органов. Ранние яблоки, клубнику и виноград обрабатывают химическими веществами, увеличивающими срок хранения. Это тоже опасно с точки зрения риска заболеваний.

Эксперт посоветовала не покупать большие и яркие плоды — в них больше всего добавок. Яблоки перед употреблением лучше очистить от кожуры.

«Отличная альтернатива свежим фруктам весной — замороженные ягоды: облепиха, смородина, малина. Они не уступают по своим полезным свойствам и сохраняют все витамины», — заключила Гончар.