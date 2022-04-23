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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны назвало количество погибших на крейсере «Москва»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: author unknown

Минобороны России впервые раскрыло потери из-за гибели флагмана Черноморского флота — крейсера «Москва». Из состава экипажа погиб один человек, еще 27 пропали без вести, сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе борьбы за живучесть корабля погиб один военнослужащий, еще 27 членов экипажа пропали без вести. Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь», — говорится в сообщении.

Погибший — мичман Иван Вахрушев, с ним уже простились в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев на своей странице во «ВКонтакте». Вахрушев — родом из Республики Коми, служил по призыву, а после стал командиром отделения водолазов.

«Иван Леонидович погиб геройски. Он руководил своей командой, вывел матросов, когда начался пожар, потом спустился, заглушил котельную, но сам уже не успел выбраться. Он совершил подвиг и спас жизни сотням своих сослуживцев», — отметил губернатор.

Минобороны сообщило о пожаре на крейсере «Москва», он получил серьезные повреждения из-за взорвавшихся на борту боеприпасов. Судно какое-то время сохраняло плавучесть, однако затем затонуло во время буксировки.

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