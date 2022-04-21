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Названы сроки начала расчетов цифровыми рублями

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Банк России проведет первые реальные расчеты цифровыми рублями в следующем году, сообщила в ходе своего выступления в Госдуме глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Мы достаточно быстро создали прототип цифрового рубля. Сейчас проводим уже тестирование с банками, в следующем году будем постепенно проводить уже пилотные расчеты, что называется в реальной экономике», — отметила она.

По словам Набиуллиной, цифровой рубль будет использоваться в международных расчетах и позволит удешевить их проведение. Кроме этого, цифровые активы могут стать еще одним каналом для привлечения финансирования для предприятий.

Цифровой рубль — дополнительная форма российской национальной валюты, которая будет эмитироваться Банком России. Он сочетает в себе свойства наличных и безналичных рублей, позволяя проводить расчеты онлайн, а также в офлайн-режиме — без доступа к интернету.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Ок, решение более чем грамотное. Теперь вопрос - натовские ребята заблокированные там, азовцами будут...

pepelmetal

Пусть лучше усилят давление в петле у себя на шее!

Алекс555

Скольким странам помогали.Конечно Донетск нам близки очень и надо было раньше при Яцинюке. А взять другие...

Алекс555

Сколько вони будет в мире от (демократов)