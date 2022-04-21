Названы сроки начала расчетов цифровыми рублями

Банк России проведет первые реальные расчеты цифровыми рублями в следующем году, сообщила в ходе своего выступления в Госдуме глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Мы достаточно быстро создали прототип цифрового рубля. Сейчас проводим уже тестирование с банками, в следующем году будем постепенно проводить уже пилотные расчеты, что называется в реальной экономике», — отметила она.

По словам Набиуллиной, цифровой рубль будет использоваться в международных расчетах и позволит удешевить их проведение. Кроме этого, цифровые активы могут стать еще одним каналом для привлечения финансирования для предприятий.

Цифровой рубль — дополнительная форма российской национальной валюты, которая будет эмитироваться Банком России. Он сочетает в себе свойства наличных и безналичных рублей, позволяя проводить расчеты онлайн, а также в офлайн-режиме — без доступа к интернету.