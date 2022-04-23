Пасхальный поцелуй: правила и приметы

В Пасху люди обмениваются словами «Христос воскресе!» и «Воистину воскресе!». Затем следует троекратный поцелуй. Что означает такой поцелуй и какие приметы с ним связаны?
«Поцелуй — знак любви во взаимоотношениях. Когда речь идет о пасхальном торжестве, то поцелуй говорит о причастности к вселенскому празднику, общей связанности с Христом», — сказал Sibnet.ru председатель отдела культуры Новосибирской епархии протоиерей Димитрий (Сальников).В 2022 году православные христиане отмечают Пасху 24 апреля.
Правильный поцелуй
Важно, чтобы поцелуй был благочестивым, объяснил отец Димитрий. Поэтому женщины целуют женщин, мужчины — мужчин, если противоположный пол не связывают родственные связи. При поцелуе у каждого должны быть чистые мысли и любовь к Богу в сердце.
Считается, что в поцелуе нельзя никому отказывать, даже злейшим врагам. В старину даже знатные граждане не отказывали в поцелуе простолюдинам. Однако в современном мире с незнакомыми людьми целовать необязательно. Достаточно ограничиться пасхальным приветствием и улыбнуться.
Приметы «христосования»
Начинать поцелуй с правой или левой щеки — правила нет. Но с этом связано много примет. Например, если целование началось с правой щеки — человек испытывает доброжелательные чувства. А если целуют первый раз в левую, то он не хотел с вами целоваться.
Есть поверье, что пасхальное целование может изменить жизнь. Стоит обратить вниманием на место, где обмениваются поцелуями.
Если «христосоваться» под деревом, то это принесет радость и согласие. А если при поцелуе каркает ворона — жди ссор и озлобления.
Принято считать, что такие пасхальные поцелуи на пороге приносят долгую разлуку, а поцелуи на перекрестке или пересечении улиц сулит скорые перемены в личной жизни.