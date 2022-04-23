Пасхальный поцелуй: правила и приметы

В Пасху люди обмениваются словами «Христос воскресе!» и «Воистину воскресе!». Затем следует троекратный поцелуй. Что означает такой поцелуй и какие приметы с ним связаны?

«Поцелуй — знак любви во взаимоотношениях. Когда речь идет о пасхальном торжестве, то поцелуй говорит о причастности к вселенскому празднику, общей связанности с Христом», — сказал Sibnet.ru председатель отдела культуры Новосибирской епархии протоиерей Димитрий (Сальников).

В 2022 году православные христиане отмечают Пасху 24 апреля.

Правильный поцелуй

Важно, чтобы поцелуй был благочестивым, объяснил отец Димитрий. Поэтому женщины целуют женщин, мужчины — мужчин, если противоположный пол не связывают родственные связи. При поцелуе у каждого должны быть чистые мысли и любовь к Богу в сердце.

Считается, что в поцелуе нельзя никому отказывать, даже злейшим врагам. В старину даже знатные граждане не отказывали в поцелуе простолюдинам. Однако в современном мире с незнакомыми людьми целовать необязательно. Достаточно ограничиться пасхальным приветствием и улыбнуться.

Приметы «христосования»

Начинать поцелуй с правой или левой щеки — правила нет. Но с этом связано много примет. Например, если целование началось с правой щеки — человек испытывает доброжелательные чувства. А если целуют первый раз в левую, то он не хотел с вами целоваться.

Есть поверье, что пасхальное целование может изменить жизнь. Стоит обратить вниманием на место, где обмениваются поцелуями.

Если «христосоваться» под деревом, то это принесет радость и согласие. А если при поцелуе каркает ворона — жди ссор и озлобления.

Принято считать, что такие пасхальные поцелуи на пороге приносят долгую разлуку, а поцелуи на перекрестке или пересечении улиц сулит скорые перемены в личной жизни.