Лободе, Потапу и Сердючке закрыли въезд в Россию до 2072 года

Украинские артисты, журналисты и работники культуры,
вошедшие в список «запрещенных» не смогут приезжать в Россию 50 лет.
Полный список граждан Украины опубликовали «Известия». В него вошли более 30 музыкантов, телеведущих, актеров.
Среди самых известных в России — музыканты Потам и Настя
Каменских, Иван Дорн, Надя Дорофеева, Светлана Лобода, Монатик, Андрей Данилко (Верка Сердючка), ведущие
Дмитрий Комаров (Мир наизнанку») и Андрей Бедняков («Орел и решка»).
Причиной запрета могла стать критика специальной военной операции на Украине. Официальных комментариев от российских правоохранителей пока не поступало.
Ранее многие украинские артисты отказались работать с российскими коллегами. Некоторые запретили россиянам слушать их музыку, удалив каталоги с музыкальных площадок.