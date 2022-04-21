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Лободе, Потапу и Сердючке закрыли въезд в Россию до 2072 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Украинские артисты, журналисты и работники культуры, вошедшие в список «запрещенных» не смогут приезжать в Россию 50 лет.

Полный список граждан Украины опубликовали «Известия». В него вошли более 30 музыкантов, телеведущих, актеров.

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Среди самых известных в России — музыканты Потам и Настя Каменских, Иван Дорн, Надя Дорофеева, Светлана Лобода, Монатик, Андрей Данилко (Верка Сердючка), ведущие Дмитрий Комаров (Мир наизнанку») и Андрей Бедняков («Орел и решка»).

Причиной запрета могла стать критика специальной военной операции на Украине. Официальных комментариев от российских правоохранителей пока не поступало.

Ранее многие украинские артисты отказались работать с российскими коллегами. Некоторые запретили россиянам слушать их музыку, удалив каталоги с музыкальных площадок.

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