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Сотрудника Минкультуры уволили за фильм «Искушение» Пола Верховена

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Искушение»

Министерство культуры России уволило сотрудника департамента кинематографии из-за халатности при оформлении прокатного удостоверения фильму «Искушение» Пола Верховена, сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудник Минкультуры при оформлении документов допустил нарушения, из-за чего картине нидерландского и американского режиссера Пола Верховена «Искушение» выдали незаконное прокатное удостоверение для онлайн-проката, оно сейчас отозвано.

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В сентябре 2021 года стало известно, что Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму. Тогда же ведомство сообщило, что картина содержит сцену, которая может расцениваться как нарушение свободы совести и вероисповедания.

Тогда картина не вышла в кинотеатральный прокат. Но 7 марта состоялся цифровой релиз на отечественных видеосервисах, поскольку в феврале прокатное удостоверение было выдано для «показа фильма другими техническими способами» аудитории 18+.

Фильм «Искушение» рассказывает о монахине Бенедетте, которую посещают религиозные видения. Когда в монастыре появляется новая послушница Бартоломея и начинает проявлять к Бенедетте недвусмысленный интерес, видения становятся все более реалистичными, а у монахини на руках и ступнях проявляются стигматы. Фильм вышел в мировой прокат в 2021 году.

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