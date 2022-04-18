Установлен возраст самого древнего компьютера

Международная команда археологов установила возраст уникального артефакта, который ученые считают первым компьютером в истории — так называемый антикитерский механизм был впервые запущен 22 декабря 178 года до нашей эры.

Если расчеты исследователей верны, то древнейшему компьютеру исполнилось 2200 лет, пишет Live Science. Артефакт был найден ныряльщиками за губками в 1901 году среди обломков затонувшего корабля римской эпохи, лежащего на дне недалеко от греческого побережья.

Механизм назвали антикитерским по названию близлежащего острова. Ученые несколько десятилетий собирали его по частям. Внешне артефакт представляет собой коробку с шестеренками и циферблатами с множеством крошечных надписей.

Исследования подтвердили, что с помощью этого прибора можно было выполнять десятки различных вычислительных операций, причем они отличались высокой точностью. После этого механизм стали неофициально называть первым в мире компьютером. По всей видимости, на нем моделировали движения небесных тел.



Однако точный возраст прибора долгое время оставался неясным. Недавно специалистам удалось установить точную дату запуска механизма — для этого они изучили множество астрономических архивов и сравнили полученные данные с надписями.

Оказалось, что отсчет на шкалах древнего прибора начинается с 22 декабря 178 года до нашей эры. И этот день был выбран не просто так — оказывается, тогда произошло солнечное затмение, которое длилось более 12 минут.