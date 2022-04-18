Кончаловский начал поиск людей в сериал про Октябрьскую революцию

Режиссер Андрей Кончаловский снимет сериал про Октябрьскую революцию, он начал поиск актеров на роли исторических персонажей. Об этом он написал в соцсети «ВКонтакте».

Сериал будет о людях, которые имели непосредственное отношение к Октябрьской революции, и событиях, которые происходили в России в период с 1904 по 1924 год, написал Кончаловский. По словам режиссера, сериал будет попытка по-новому взглянуть на ту непростую эпоху.

«Вы знаете, что я часто снимаю в своих фильмах обычных людей, не профессиональных артистов. Этот сериал не будет исключением. Мы ищем людей, которые обладают портретным сходством с историческими персонажами, реальными участниками событий того времени», — написал Кончаловский.

Режиссер уверил, что самое главное — портретное сходство с персонажами, а актерские способности людей он возьмет на себя.