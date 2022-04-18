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Кончаловский начал поиск людей в сериал про Октябрьскую революцию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Лена Лапина / CC BY-SA 4.0

Режиссер Андрей Кончаловский снимет сериал про Октябрьскую революцию, он начал поиск актеров на роли исторических персонажей. Об этом он написал в соцсети «ВКонтакте».

Сериал будет о людях, которые имели непосредственное отношение к Октябрьской революции, и событиях, которые происходили в России в период с 1904 по 1924 год, написал Кончаловский. По словам режиссера, сериал будет попытка по-новому взглянуть на ту непростую эпоху.

«Вы знаете, что я часто снимаю в своих фильмах обычных людей, не профессиональных артистов. Этот сериал не будет исключением. Мы ищем людей, которые обладают портретным сходством с историческими персонажами, реальными участниками событий того времени», — написал Кончаловский.

Режиссер уверил, что самое главное — портретное сходство с персонажами, а актерские способности людей он возьмет на себя.

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Топ комментариев

Uynachalnica

И что, цены упали? Или наоборот, цены настолько высоки, что люди перестали это включать в меню?

Kam1kadze

Ну так пусть ловит иностранных наемников, да и меняет.

ponhik78

Ну да))) "Всего лишь" восьмая и третья экономики мира соответственно. Куда им до какой ни будь супердержавы...

Удавиков

Идея хорошая, но нереальная, и Дерипаска об этом понимает, больше на популизм смахивает.