Часть союзников США отказалась вводить санкции против России

Союзники США из Африки, Латинской Америки и Азии отвергают просьбы Вашингтона ввести санкций против России или «хотя бы подвергнуть ее критике» за военную операцию на Украине, считают эксперты The Economist.

Самую неудобную для Соединенных Штатов позицию занимает Индия, власти которой «неизменно воздерживаются» от того, чтобы осудить Россию за действия на Украине, приводит РБК мнение экспертов.

У многих государств есть причины воздерживаться от критики в адрес Москвы: из-за коммерческих интересов, идеологических убеждений, стратегических амбиций. Так 45% потребностей Турции в газе покрывает Россия, считают эксперты.

После начала российской военной операции на Украине несколько раундов санкций против России ввели США, Евросоюз, Великобритания, Канада, Австралия, Япония и другие государства.

Страны Латинской Америки и Африки не присоединились к санкционным мерам. Некоторые государства публично осудили введенные ограничения. Например, министр иностранных дел Бразилии Карлус Франса назвал их «незаконными».