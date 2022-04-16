Обновление Windows нарушило работу популярных браузеров

Недавнее обновление безопасности для Windows 11 и Windows 10 в рамках программы Patch Tuesday нарушило работу браузеров Chrome, Edge и Firefox.

Предположительно, проблемы возникли из-за конфликта с установленными на пользовательских устройствах антивирусными решениями компании ESET. При запуске браузера появляется сообщение об ошибке «Не удалось корректно запустить приложение».

Разработчики ESET уже выпустили соответствующее исправление для устранения конфликта с обновлением Microsoft, но его установка осуществляется вручную. Пользователям следует самостоятельно скачать и установить на свое устройство патч ESET.

Кроме этого, проблему с запуском браузеров решает удаление обновления. До исправления ошибки также можно использовать альтернативный браузер. Например, проблема не затрагивает обозреватели Vivaldi и Brave.