Песков назвал первоочередную задачу операции на Украине

Кремль считает уничтожение националистических батальонов на Украине первоочередной задачей», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Главное — это освобождать все-таки [Украину] от этих националистических батальонов. Операция продолжается, и задачи, которые стоят, хорошо известны. Они должны быть выполнены и будут выполнены. Никаких сомнений быть не должно», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что там, «где националистические батальоны не берут мирное население в заложники, там, где эти националистические батальоны не расстреливают социальные объекты, дома, там и налаживается мирная жизнь».

«А в тех местах, где националистические батальоны занимаются тем, о чем я сказал, там происходит ожесточенная борьба и там они все подлежат уничтожению», — заключил Песков.