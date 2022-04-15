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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Песков назвал первоочередную задачу операции на Украине

Источник:
ТАСС
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Фото: © Минобороны России

Кремль считает уничтожение националистических батальонов на Украине первоочередной задачей», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Главное — это освобождать все-таки [Украину] от этих националистических батальонов. Операция продолжается, и задачи, которые стоят, хорошо известны. Они должны быть выполнены и будут выполнены. Никаких сомнений быть не должно», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что там, «где националистические батальоны не берут мирное население в заложники, там, где эти националистические батальоны не расстреливают социальные объекты, дома, там и налаживается мирная жизнь».

«А в тех местах, где националистические батальоны занимаются тем, о чем я сказал, там происходит ожесточенная борьба и там они все подлежат уничтожению», — заключил Песков.

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Оборона #Военная политика #Армия #Конфликты
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Топ комментариев

GammiPluh

Зачем нам отмена санкций? Нас они фактически все устраивают)

GammiPluh

А кому стало трудно и не интересно жить в России просим уезжать в Литву, Польшу, да в хоть Испанию......

c2h5oh76

да конечно не он, как этот деменционный маразматик, может быть главным врагом? ясно всем здравомыслящим...

anedireaure1

Пирдоган хитрый лис, понимает что у него нет столько народу чтобы съесть все помидоры