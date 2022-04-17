Врач посоветовал, как не набрать лишний вес на фоне стресса

Порядка 20-30% людей склонны заедать стресс. Врач-психотерапевт Сергей Обложко рассказал, как перестать набирать лишний вес в сложные моменты жизни.

Люди очень часто едят не потому, что голодны, а потому, что хотят доставить себе удовольствие, отметил врач. «Дело в том, что еда — это не только белки, жиры и углеводы, но и удовольствие. Очень часто люди едят не потому, что голодны, а потому, что хотят изменить свое состояние, то есть расслабиться, заснуть и так далее», – сказал Обложко в беседе на радио Sputnik.

«По трагическому стечению обстоятельств наш мозг особо реагирует на продукты, которые содержат жир, сахар, глутамат или соль. Наш мозг это очень любит, поэтому в стрессовые моменты мы начинаем есть именно эту еду», — сказал Сергей Обложко.

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Победить эту слабость — несбыточная мечта. Но можно сделать ее менее пагубной, продолжил врач. «Гораздо более простая стратегия – это успокаивать себя едой, но правильной», — посоветовал Обложко.

Психотерапевт назвал продукт, больше всего подходящий для такой ситуации. «Можно выпить пектиновый компот. Это вещество обладает отрицательным питательным действием, оно подавляет тягу к еде. Так мы убьем двух зайцев, потому что это и вкусно, и подавляет тягу к еде», – посоветовал врач.